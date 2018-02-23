Завдяки сучасним комп’ютерам та ліцензійному забезпеченню надання соціальних послуг населенню буде якіснішим та оперативнішим.

На Тернопільщині дві ОТГ отримали комп’ютери для соціальних фронт-офісів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, комп’ютерне обладнання для фронт-офісів Шумська й Теребовлянська ОТГ отримали в рамках спільного проекту Міністерства соціальної політики України та Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», а також за сприяння департаменту соціального захисту населення ТОДА.

Завдяки сучасним комп’ютерам та ліцензійному забезпеченню надання соціальних послуг населенню буде якіснішим та оперативнішим.

«Реалізація даного проекту дозволить звертатись за соціальними допомогами, пільгами та субсидіями безпосередньо у селах об’єднаних громад, а також отримувати потрібну людям інформацію соціального характеру на місцях», – зауважив директор департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський.