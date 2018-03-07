Від вогню врятовано чотириповерховий 12-тиквартирний житловий будинок.

На Тернопільщині через пожежу у житловому будинку вночі евакуювали 20 мешканців.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 7 березня о 1.20 на пункт зв'язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в м. Борщів на вул. С.Стрільців, 4 в підвальному приміщенні чотириповерхового багатоквартирного житлового будинку.

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Пожежу ліквідовано черговим караулом ДПРЧ-8.

Під час гасіння пожежі проведено евакуацію 20 мешканців будинку. Від вогню врятовано чотириповерховий 12-тиквартирний житловий будинок.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.