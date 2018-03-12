У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено автобус
10:39, 12 березня 2018Тернопіль
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Вогонь знищив моторний відсік та панель приладів автобуса.
фото УНІАН
У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено автобус.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 11 березня о 09.34 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на кільці біля вул. Живова та Микулинецька виникла пожежа автобуса.
На місце виклику оперативно направили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини управління. Вогонь знищив моторний відсік та панель приладів.
Загорання ліквідовано черговим караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини управління. Врятовано автобус.
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