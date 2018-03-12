Вогонь знищив моторний відсік та панель приладів автобуса.

У Тернополі внаслідок пожежі пошкоджено автобус.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 11 березня о 09.34 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на кільці біля вул. Живова та Микулинецька виникла пожежа автобуса.

На місце виклику оперативно направили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини управління. Вогонь знищив моторний відсік та панель приладів.

Загорання ліквідовано черговим караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини управління. Врятовано автобус.