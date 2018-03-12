У Тернополі вночі через пожежу в будинку евакуювали 22 людини

Вогнем знищено 20 м кв. шиферного покриття, пошкоджено покриття на площі 40 м кв.

У Тернополі вночі через пожежу будинку евакуювали 22 особи.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 11 березня о 23.04 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вул. Руській, 2 виникла пожежа.

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На місце події направили відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної частини ДПРЗ управління. Прибувши на місце, рятувальники прийняли рішення про залучення додаткових сил та засобів. На місце було скероване ще одне відділення державної пожежно-рятувальної частини, автодрабину та автоцистерну частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління.

О 23.20 пожежники загорання локалізували, а о 23.46 – ліквідували.

Вогнем знищено 20 м кв. шиферного покриття, пошкоджено покриття на площі 40 м кв.

До гасіння пожежі залучено 14 чоловік особового складу рятувальників та 5 одиниць техніки.

Було евакуйовано 22 особи, з них 5 дітей.