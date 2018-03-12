В результаті аварії від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

На Тернопільщині водій смертельно травмував 77-річного пішохода.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інформація про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на лінію "102" Кременецького відділу поліції надійшло від чергового лікаря Почаївської лікарні.

За попередньою інформацією, у суботу, 10 березня водій автомобіля ЗАЗ-110307 у райцентрі збив жителя Почаєва. Пенсіонер переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

В результаті удару від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

Подія внесена в ЄРДР за ст. 286 ч. 2 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого).