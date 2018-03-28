На Тернопільщині відкрили ще одну місцеву пожежну команду (фото, відео)

У приміщенні, яке облаштували для пожежної станціїю, колись розташовувалася котельня школи та сільської ради.

На Тернопільщині відкрили ще одну місцеву пожежну команду.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, створили її у Нижчих Луб’янках Збаразького району, працюватиме у ній 5 вогнеборців.

У приміщенні, яке облаштували для пожежної станціїю, колись розташовувалася котельня школи та сільської ради. Та коли вона втратила актуальність та ефективність її вдалося переобладнати. голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, п'ятеро місцевих вогнеборців. Також голова ОДА.

«З таких маленьких кроків твориться країна», – сказав під час відкриття станції голова ТОДА Степан Барна, очільник краю під час урочистого відкриття, передавши принагідно рятувальникам всю необхідну для роботи амуніцію.

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Барна підкреслив, що майбутнє села залежить не лише від рівня господарки, а й від облаштування соціальної інфраструктури, розвитку послуг безпеки та створення робочих місць.

«Наше завдання полягає в тому, щоб зробити максимум для забезпечення добробуту та безпеки жителів сіл. Над цим і працюємо протягом останніх трьох років. За цей період в області створили вже 27 місцевих пожежних станцій. За три роки на посаді голови обласної адміністрації я об’їздив сотні сіл. В кожному випадку ми бачимо, як відкриваються нові підприємства, будуються нові школи, розвивається інфраструктура. Загалом вдалося реконструювати майже 500 об’єктів культури, освіти, медицини тощо. А це у свою чергу – покращення якості та комфорту життєдіяльності людей», – підкреслив голова ОДА.

Барна також відзначив командну роботу органів державної влади, місцевого самоврядування та спонсорів, які долучилися до реконструкції приміщення у Нижчих Луб’янках та посприяли наближенню послуг безпеки до громадян.