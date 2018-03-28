У Тернополі аферисти викрали у пенсіонерів кількасот тисяч гривень

Аферистка відволікала пенсіонерів, представляючись працівницею газової служби.

У Тернополі аферистка, яка представилася працівницею газової служби, викрала зі спільником у пенсіонерів кількасот тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора.

Читайте такожНа Тернопільщині шахраї виманили у жінки 2 тисячі доларів

До квартири пенсіонерів з Тернополя близько обіду зайшла невідома, яка представился працівницею газової служби. Вона розповіла, що згідно нововведень усім людям похилого віку будуть безкоштовно встановлювати нові газові лічильники.

Жінка попрохала показати їй обліковий прилад, аби вона могла переписати його номер та заповнити необхідні документи.

Допоки жінка відволікала увагу господарів на кухні, до помешкання через незамкнені двері проник її спільник та швидко обнишпоривши кімнати знайшов у шафі в вітальні чимало готівки, яку і викрав. Опісля жінка теж покинула квартиру.

Потерпілі лише через декілька годин помітили пропажу своїх заощаджень. Точну суму, які вкрали зловмисники, наразі встановлюють. Наразі відомо, що пенсіонери втратили кількасот тисяч гривень та 650 євро.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження.