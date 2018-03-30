Загалом за даний період керівник привласнив 23 тисячі гривень.

На Тернопільщині передали до суду обвинувачення щодо керівника, який впродовж 4 років привласнював зарплату підлеглого.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що упродовж 2013-2017 років голова районної ради Українського товариства мисливців та рибалок шляхом внесення до табелів обліку робочого часу завідомо неправдивих відомостей, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнював частину заробітної плати підлеглого працівника.

Читайте такожГолова Тернопільської обларди доручив правоохоронним органам перевірити медзаклади області, де є заборгованість із зарплати

Загалом за даний період керівник привласнив 23 тис. грн.

Заліщицьким відділом Чортківської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст.366, за ч.2 ст. 191 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем).