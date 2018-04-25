На Тернопільщині відбудеться найбільша теренова гра України “Гурби - Антонівці”

Триватимуть ігри 28 квітня-1 травня в лісах Шумщини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час гри близько 400 учасників житимуть в лісі та відтворюватимуть партизанську боротьбу на місці найбільшого бою УПА проти НКВС, змагатимуться за перемогу та набуватимуть неоціненного досвіду командної роботи та поводження в екстремальних умовах.

Відбудеться гра впродовж трьох днів: 28 квітня — 1 травня.

Участь у грі безкоштовна. Вік учасників 18-29 років. Участь у грі беруть два курені «Курінь Вовки» та «Курінь Леви».

Також є команда диверсантів, досвідчених гравців, так звана «третя сила». Вони додають грі непередбачуваності та динаміки. Мають необмежену кількість життів, не можуть заробляти чи втрачати ігрових балів – тобто не претендують на перемогу. Не дивлячись на те, що виграти чи програти не можуть, команда диверсантів зазвичай відіграє вирішальну роль у грі, знаходячи прапори куренів, «вбиваючи» гравців та тим самим змінюючи рахунок в той чи інший бік.