Вперше за 12 років Тернопільщина відновила експорт спирту в Туреччину

На Тернопільщині знову почали експортувати спирт у Туреччину.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вперше з 2006 року турецька компанія купує спирт у Ковалівського МПД, що на Монастирищині.

«До нас приїхали 10 машин-танкерів, які беруть на експорт 32 тисячі дал спирту (1 дал дорівнює 10 літрам, – ред.), – розповів керівник Ковалівського МПД ДП «Укрспирт» Андрій Чорба. – Машини поїдуть до Одеси, звідки паромом відправляться до Туреччини. Надалі ми дуже сподіваємося на тісну співпрацю з нашими турецькими партнерам».

Ковалівське МПД сьогодні – один із найпотужніших заводів області. На добу там виробляють 2 тисячі декалітрів спирту. Майже 90% спирту відправляють на експорт. Основними партнерами є Угорщина, Польща та Грузія. Крім того, підприємство забезпечує роботою місцевих жителів та жителів навколишніх сіл. Загалом на спиртзаводі працюють понад 100 осіб.

Саме тому важливо розвивати потенціал, який є на Тернопільщині у спиртовій та горілчаній галузі, адже, за словами голови облдержадміністрації Степана Барни, в області є 11 спиртзаводів, з яких працюють лише 4.

«Нам потрібно виробити спільну стратегію, щоб рухатися в одному напрямі, адже спиртова галузь є дуже важливою, бо формує не тільки бюджет держави, а й бюджет області. І свого часу спиртова галузь давала приблизно 20% власних доходів Тернопільської області. Тому ми чітко стоїмо на позиції, що ті заводи, котрі готові і здатні випускати якісний, конкурентоздатний спирт, мають і надалі зберегти свою профорієнтацію на виробництво харчового спирту. Друга категорія заводів, котрі вже не можуть випускати якісного спирту, мають бути переорієнтовані на виробництво біоетанолу. І це питання потрібно врегулювати на рівні держави, над чим і працюємо», – підкреслив Степан Барна.