На Тернопільщині рятувальники погасили пожежу в актовому залі місцевого комбінату (фото)

Вогнем знищено підвісну стелю, облицювання стін на площі 90 м кв, одне вікно, пошкоджено облицювання стін на площі 50 м кв.

На Тернопільщині рятувальники погасили пожежу в актовому залі місцевого комбінату.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора о 15 год в с. Острів Тернопільського району виникла пожежа у актовому залі адміністративного корпусу Тернопільського комбінату з виробництва шляхобудівельних матеріалів.

Вогнем знищено підвісну стелю, облицювання стін на площі 90 м кв, одне вікно, пошкоджено облицювання стін на площі 50 м кв.

Пожежу ліквідовано черговими караулами 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На місце пожежі залучалися працівники оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Під час гасіння пожежі врятовано адміністративну будівлю. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.