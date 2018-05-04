У Тернополі через суперечку на політичному ґрунті 70-річний чоловік зарізав свого сусіда (фото, відео)

Правоохоронці виявили на тілі пенсіонера п'ять ножових поранень. При цьому затримали підозрюваного.

У Тернополі через суперечку на політичному ґрунті 70-річний чоловік зарізав свого сусіда.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло чоловіка 148 народження з колото-різаними ранами шиї, живота та грудної клітки у квартирі сусіда знайшов син загиблого та повідомив про це у чергову частину поліції.

Правоохоронці виявили на тілі пенсіонера п'ять ножових поранень. При цьому затримали підозрюваного.

Як стверджує затриманий, він із загиблим поминав товариша. Спочатку сиділи під будинком, а потім пішли в квартиру, де розпивали алкоголь.

Між чоловіками виникла суперечка на політичну тему. Спочатку кожен свою правоту доводив словами, а потім, як стверджує підозрюваний, його сусід схопив виделку і почав нею погрожувати.

У відповідь 70-річний чоловік взяв ніж та кілька разів вдарив ним нападника. Коли той впав, а через футболку просочилася кров, тернополянин намагався допомогти потерпілому, але не зміг.

Підозрюваному оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення відповідно до ст. 115 ч. 1 ККУ (умисне вбивство).