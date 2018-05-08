На підставі ухвали суду в помешканні чоловіка було здійснено санкціонований обшук,

Поліцейські в 61-річного тернополянина вилучили протипіхотну гранату.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, оперативники карного розшуку районного відділення поліції отримали інформацію про те, що 61-річний тернополянин може зберігати небезпечні предмети.

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На підставі ухвали суду в помешканні чоловіка було здійснено санкціонований обшук, під час якого було знайдено предмет зовні схожий на гранату РГД-5 та запал до неї.

Речові докази вилучено та направлено на експертизу. Триває досудове розслідування.

Щодо чоловіка відкрито кримінальнепровадження.