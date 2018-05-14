Походження зброї чоловік пояснити не зміг.

На Тернопільщині затримали 41-річного чоловіка, який ходив по райцентру з револьвером.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, правоохоронці отримали інформацію про те, що по одній з вулиць Бережан ходить чоловік із предметом, схожим на вогнепальну зброю.

Виїхавши на вказане місце, правоохоронці виявили 41-річного місцевого жителя, який дійсно мав при собі револьвер. Походження зброї чоловік пояснити не зміг.

Незареєстровану зброю у бережанця вилучили та направили на експертизу.

Чоловікові інкримінують ч. 1 ст. 263 кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).