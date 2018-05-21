На Тернопільщині внаслідок ДТП травмовано двох дітей та трьох дорослих (фото)

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановить слідство. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

На Тернопільщині внаслідок ДТП травмовано двох дітей та трьох дорослих.

Аварія трапилася 19 травня близько 18.33 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ГАЗ-3102 не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки і не впорався з керуванням. В результаті виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в іномарку Audi A6.

Бригада швидкої допомоги у Зборівську лікарню доправили пасажирів ГАЗу. У чоловіка 1956 року народження – закрита черепно-мозкова травма, струс, забійна рана грудної клітки, перелом плечової клітки та травматична ампутація кількох зубів. З забоєм головного мозку, переломом ключиці та гематомами госпіталізували до медзакладу і 59-річну жінку.

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Потрапили до лікарні і троє пасажирів іномарки: уродженка Львівської області та її двоє доньок - 2001 та 2004 років народження. У жінки струс мозку, у однієї з дівчат перелом передпліччя із зміщенням та забій попереку, у іншої– скальпована рана коліна. Усі троє від госпіталізації відмовилися.

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановить слідство. У водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.