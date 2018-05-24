На Тернопільщині відбувається Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Invest-2018» (Фото)

Наразі на форму триває робота у спеціалізованих секціях за п’ятьма напрямками.

На Тернопільщині сьогодні розпочався Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Invest-2018».

Як передає кореспондент УНІАН, участь у ньому беруть понад 400 гостей, з них 200 – представники іноземних країн. Загалом на форум прибуло 30 іноземних делегацій, зокрема і представників дипломатичних установ.

Перший день заходу присвятили розширенню міжнародного співробітництва. Керівництво області провело офіційну зустріч у форматі «круглого столу» з керівниками іноземних делегацій, представниками іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні. Захід відбувся за участі заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара, Президента Американської торговельної палати в Україні Андрія Гундера, голови правління Німецько-Української торговельно-промислової палати Александера Маркуса, заступника директора Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest Уляни Хром’як.

«Цього року ми змінили формат проведення заходу й зосередилися на найактуальніших питаннях, які зумовлені вимогами часу. Тому, власне, форум проходить під гаслом «Інвестиції та інновації як запорука розвитку регіону». Розширення міжнародного співробітництва для Тернопільщини й надалі залишається актуальним напрямом роботи. А сьогоднішня зустріч є важливим кроком на шляху зміцнення міжнародних відносин Тернопільщини в усіх напрямках її співпраці», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Наразі на форму триває робота у спеціалізованих секціях за п’ятьма напрямками.

Зокрема на секції «Агропромисловий комплекс – успішні проекти та нові інвестиційні можливості» обговорюють перспективи розвитку галузі садівництва та впровадження глибокої переробки плодоягідної продукції, можливість будівництва заморожувального комплексу для шокового заморожування плодоягідних культур на прикладі польської компанії POLKOGroup, можливість будівництва заводу з глибинної переробки олійних культур та перспективи розвитку виробництва ягідних культур в області.

Також діють секції «Інструменти підтримки малого та середнього підприємництва», «Енергоефективність та впровадження відновлювальних джерел енергії», «Туризм – перспектива розвитку», «Тернопіль інвестиційний». На останній обговорюють перспективи створення центру на основі транскордонної співпраці «Трансімперія», створення індустріального парку «Тернопіль» та про Тернопіль як IT-city.

Відбувається інвестиційний форум на території Збаразького замку.