На форумі «Тернопільщина інвест-2018» підписано 3 міжнародні меморандуми (фото, відео)

Підписані меморандуми сприятимуть інвестиціям у регіон.

На форумі «Тернопільщина інвест» підписано 3 міжнародні меморандуми.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема меморандум про співробітництво підписали Тернопільська обласна державна адміністрація та Американська торговельна палата в Україні.

«Цей меморандум дозволить бізнесу довідуватися про Тернопільську область і можливості інвестування тут. Тому я досить оптимістично налаштований і гадаю, що результати від нашого співробітництва будуть уже найближчим часом. Буквально за кілька місяців у Тернополі ми побачимо відкриття американського ресторану «Макдональдс». Гадаю, що це буде також додатковим сигналом для бізнесу приходити інвестувати у Тернопільську область. Для нас важливо, який в області бізнес-клімат, наскільки легко вести бізнес. І Тернопільщина у цьому питанні – серед лідерів. Взагалі Україна підняла на 61 місце по рейтингу Світового Банку. З 137 – на 76!», – зауважив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Ще один Меморандум про співпрацю укладено між ТОДА, Тернопільською обласною радою та компанією L&G щодо налагодження співпраці з відновлення роботи тернопільського летовища.

Також підписано Меморандум щодо реалізації проекту «Розвиток інституційної спроможності в залученні прямих іноземних інвестицій на регіональному рівні: Тернопільська область» між програмою U-LEAD з Європою, офісом із залучення та підтримки інвестицій Ukrainevest та Тернопільською облдержадміністрацією

«Останній меморандум допоможе залучити нам кошти, які виділяє Європа на розвиток регіонів. Загалом цими угодами ми демонструємо, що Тернопільщина була і залишатиметься відкритою для налагодження багатовекторних міжнародних відносин», – сказав після підписання голова ТОДА Степан Барна.