На Тернопільщині до 5 років позбавлення волі засудили юнака, який вбив свого родича

Чоловік, будучи напідпитку, у січні 2016 року спричинив тяжкі тілесні ушкодження родичеві, від яких останній помер.

На Тернопільщині за втручання прокуратури чоловіка, який вбив свого родича, засудили до реального позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, Державним обвинувачем доведено у суді що чоловік, будучи напідпитку у січні 2016 року спричинив тяжкі тілесні ушкодження родичеві, від яких останній помер. Сварка між чоловіками виникла через безпідставні звинувачення у крадіжці мобільного телефона. Після того, як нібито крадений телефон задзвонив у кишені дядька, юнак вирішив кількома ударами в голову провчити чоловіка, але завдана травма виявилась смертельною. Через кілька тижнів чоловік помер у лікарні. Експерти зафіксували причинно-наслідковий зв’язок між травмою голови та смертю.

І хоча прокурор просив покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, Лановецький районний суд спочатку визнав особу винною у вчиненні злочину, але на підставі ст. 69, 75 КК України звільнив її від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки.

Процесуальний прокурор в апеляційній інстанції оскаржив занадто м’якийвирок для винного у смерті родича. Апеляційний суд Тернопільської області суд погодився із позицією прокурора, скасував вирок Лановецького районного суду і призначив покарання жителю Лановеччини у виді 5 років позбавлення волі.