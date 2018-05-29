Врятувати життя 17-річні дівчині медикам не вдалося. Вона померла в реанімаційному відділенні.

На Тернопільщині внаслідок ДТП загинула 17-річна дівчина.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече. Автомобіль Chevrolet Lacetti з'їхав у кювет та врізався в дерево.

За попередньою інформацією, аварію спровокував водій автомобіля Mercedes, який під час обгону на ділянці дороги з обмеженою оглядовістю виїхав на смугу зустрічного руху та створив аварійну ситуацію. Зустрічною смугою в цей момент їхала інша іномарка і її водій, аби уникнути зіткнення, змушений був з'їхати на узбіччя, де врізався в дерево.

З травмами та переломами до лікарні потрапили водій Chevrolet і двоє пасажирів. Врятувати життя 17-річні дівчині медикам не вдалося. Вона померла в реанімаційному відділенні.