На Тернопільщині судитимуть фальшивомонетників, які підробляли 100-доларові купюри

Наразі триває розслідування стосовно інших учасників, причетних до злочину.

На Тернопільщині передали до суду провадження щодо фальшивомонетників, які підробляли 100-доларові купюри.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016-2017 років група осіб, маючи відповідні навички та знання у сферах графічного моделювання та налаштування технічних пристроїв, систематично виготовляла та збувала підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США.

Зловмисники налагодили процес друку фальшивок у сусідній області. Завдяки вжитим правоохоронцями заходам, вдалось запобігти виходу на «чорний ринок» підробленої валюти в особливо великих розмірах.

Ще триває розслідування стосовно інших учасників, причетних до вищевказаного злочину.

Наразі Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які обвинувачуються у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті підробленої іноземної валюти.