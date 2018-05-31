На Тернопільщині судитимуть фальшивомонетників, які підробляли 100-доларові купюри
На Тернопільщині передали до суду провадження щодо фальшивомонетників, які підробляли 100-доларові купюри.
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016-2017 років група осіб, маючи відповідні навички та знання у сферах графічного моделювання та налаштування технічних пристроїв, систематично виготовляла та збувала підроблену іноземну валюту номіналом 100 доларів США.
Зловмисники налагодили процес друку фальшивок у сусідній області. Завдяки вжитим правоохоронцями заходам, вдалось запобігти виходу на «чорний ринок» підробленої валюти в особливо великих розмірах.
Ще триває розслідування стосовно інших учасників, причетних до вищевказаного злочину.
Наразі Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які обвинувачуються у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті підробленої іноземної валюти.