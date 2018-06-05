Тернопільський легкоатлет Василь Макух встановив рекорд України з бігу на 100 метрів серед юніорів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, під час чемпіонату України з легкої атлетики серед юніорів, який проходив у Луцьку, вихованець обласної ДЮСШ Василь Макух у фінальному забігу на 100 м здоьбув перемогу.

При цьому продемонстрував феноменальний результатом для свого віку – 10.29 с.

Макух встановив національний рекорд серед юніорів та виконав норматив для участі в дорослому чемпіонаті Європи. Також цей результат є новим рекордом Тернопільської області серед дорослих, який ще в 1995 році був встановлений Віталієм Сенівим – 10.4 с.

В бігу на 1500 м тернопільські спортсмени Владислав Кравчук та Юрчик Олександр посіли четверте та восьме місце з результатами 4.05,51 с та 4.08,33 с.