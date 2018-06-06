На Тернопільщині внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід
09:52, 06 червня 2018Тернопіль
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Чоловік від отриманих травм помер у лікарні.
На Тернопільщині автомобіль смертельно травмува пішохода / фото ГУ НП Тернопільської області
На Тернопільщині внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася близько 20 год на автодорозі сполученням Бережани-Підгайці-Монастириськ. Потерпілий йшов проїжджою частиною, де його на швидкості збила водій автомобіля Ford Transit Connect .
В результаті удару 71-річного чоловіка із ЗЧМТ, струсом, забійними ранами голови та тулуба, з переломами та в церебральній комі доправили до медзакладу в реанімаційне відділення. Проте врятувати життя пенсіонерові не вдалося.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня на Тернопільщині у ДТП загинув мотоцикліст.
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