Потерпілий, керуючи мотоциклом "Іж-6", не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево.

На Тернопільщині у ДТП загинув мотоцикліст.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода трапилася на автодорозі між селами Довге та Долина. Потерпілий, керуючи мотоциклом "Іж-6", не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево.

28-річного потерпілого доставили до Теребовлянської лікарні в реанімаційне відділення. У нього медики констатували відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа, крововилив мозку та множинні переломи ребер.

У лікарні чоловік від отриманих травм помер.

Як повідомляв УНІАН, поблизу Житомира водій мікроавтобуса смертельно травмував 13-річного велосипедиста.