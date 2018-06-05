На Тернопільщині у ДТП загинув мотоцикліст
09:58, 05 червня 2018Тернопіль
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Потерпілий, керуючи мотоциклом "Іж-6", не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево.
Внаслідок ДТП на Тернопільщині загинув мотоцикліст / фото tp.npu.gov.ua
На Тернопільщині у ДТП загинув мотоцикліст.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода трапилася на автодорозі між селами Довге та Долина. Потерпілий, керуючи мотоциклом "Іж-6", не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево.
28-річного потерпілого доставили до Теребовлянської лікарні в реанімаційне відділення. У нього медики констатували відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом основи черепа, крововилив мозку та множинні переломи ребер.
У лікарні чоловік від отриманих травм помер.
Як повідомляв УНІАН, поблизу Житомира водій мікроавтобуса смертельно травмував 13-річного велосипедиста.
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