З 8.45 до 13.30 на шляху прямування колони бігунів на вул. Руській буде частково обмежено рух автотранспорту.

У неділю у Тернополі на 5 год буде обмежено рух транспорту в центрі міста у зв’язку із проведенням марафону.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, 17 червня відбудеться «Тернопільський півмарафон 2018».

У зв’язку з цим з метою забезпечення безпеки дорожнього руху під час проведення змагань, з 8.45 до 13.30 на шляху прямування колони бігунів на вул. Руській буде частково обмежено рух автотранспорту.

Стартуватиме забіг з центру міста від Театрального майдану о 9 год (дистанція 21 км), 9.15 (дистанція 10 та 5 км), о 12 год (дистанція 1,6 км).

За даними одного з організаторів змагань Романа Задорожного, участь у них візьмуть понад 500 учасників віком до 63 років, зокрема навіть гості з Азербайжану, Білорусі та троє із США.

«На дитячих стартах буде близько 400 дітей. Унікальні медалі, виготовлені спеціально для цього заходу, отримають всі фінішери не залежно від віку», – зазначив Задорожний.

Забіг на 21 км пролягатиме маршрутом: Театральний майдан – б-р Т.Г.Шевченка – вул. Руська – (Надставна церква – набережна – вул. Білецька – Циганська гора (мкрн Новий світ) – вул. Дружби – (с. Біла – вул. Стефаника – вул. С. Крушельницької) – заозерна дорога – Дальній пляж – вул. Яблунева – набережна – Надставна церква – 2 кола) – вул. Руська – б-р Т. Шевченка – Театральний майдан.

Основні цілі змагань: залучення жителів та гостей міста до здорового способу життя, популяризація активного відпочинку, зацікавлення містян до занять спортом, популяризація Тернополя серед туристів та спортсменів з інших регіонів.