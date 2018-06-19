Тернопільщину сьогодні з робочим візитом відвідає дружина президента Марина Порошенко

Разом із Послом США Марі Йованович вона відкриє відреставровану дзеркальну залу Вишнівецького палацу.

Сьогодні, 19 червня, з робочим візитом Тернопільщину відвідає дружина президента України Марина Порошенко.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, разом із Послом США Марі Йованович вона відкриє відреставровану дзеркальну залу Вишнівецького палацу.

Також Марина Порошенко та голова Тернопільської ОДА Степан Барна підпишуть Меморандум про долучення області до проекту Фонду Порошенко «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».

У ході візиту Порошенко проведе нараду з керівництвом місцевого самоврядування та головами РДА Тернопільської області.