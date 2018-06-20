На Тернопільщині, впавши з дерева, загинула 77-річна жінка

18:40, 20 червня 2018
Тернопіль
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Фото dpchas.com.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора в селі Миколаївка Бучацького району.

Працівники поліції, які виїжджали на місце трагедії, встановили, що пенсіонерка зривала вишні на дереві, втратила рівновагу та впала з висоти 4 м.

Від отриманих травм вона загинула.

Ще один нещасний випадок трапився в Великій Березовиці. 77-річний тернополянин впав з драбини під час збору вишень. З закритою черепно-мозковою травмою та травмою хребта його госпіталізували.

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Теги: #Тернопільщина#нещасний випадок