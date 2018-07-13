Понад тисяча прочан вирушили з Тернополя на пішу прощу до Зарваниці (фото)

Степан Барна побажав їм легкої і цікавої дороги, а також духовного збагачення та гарних емоцій.

Сьогодні після богослужіння від Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії вирушили понад тисяча прочан до Зарваниці, які ітимуть до Марійського духовного центру пішки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, традиційно зустрівся з паломниками й провів їх від катедри до Великої Березовиці голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він побажав їм легкої і цікавої дороги, а також духовного збагачення та гарних емоцій.

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Як повідомляв УНІАН, цьогоріч у Зарваниці готується особлива програма для молоді. Зокрема, комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії у співпраці з ГО «Зарваницька ініціатива» проведе формаційно-просвітницьку зустріч для молоді у форматі відкритого університету, започаткувавши молодіжний проект «Зарваницькі зустрічі».

А вже ввечері на Співочому полі Зарваниці молодь чекає духовно-мистецька програма та зустріч з главою УГКЦ Святославом Шевчуком.

Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками, де священики та віряни у молитві проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру. Цьогорічна проща присвячена 1030-літтю хрещення Русі-України та молитві за мир та цілісність України.