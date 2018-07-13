Понад тисяча прочан вирушили з Тернополя на пішу прощу до Зарваниці (фото)

15:01, 13 липня 2018
Тернопіль
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Сьогодні після богослужіння від Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії вирушили понад тисяча прочан до Зарваниці, які ітимуть до Марійського духовного центру пішки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, традиційно зустрівся з паломниками й провів їх від катедри до Великої Березовиці голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він побажав їм легкої і цікавої дороги, а також духовного збагачення та гарних емоцій.

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Як повідомляв УНІАН, цьогоріч у Зарваниці готується особлива програма для молоді. Зокрема, комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії у співпраці з ГО «Зарваницька ініціатива» проведе формаційно-просвітницьку зустріч для молоді у форматі відкритого університету, започаткувавши молодіжний проект «Зарваницькі зустрічі».

А вже ввечері на Співочому полі Зарваниці молодь чекає духовно-мистецька програма та зустріч з главою УГКЦ Святославом Шевчуком.

Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками, де священики та віряни у молитві проситимуть у Матері Божої заступництва для українського народу та миру. Цьогорічна проща присвячена 1030-літтю хрещення Русі-України та молитві за мир та цілісність України.

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Теги: #Тернопіль#Степан Барна#проща у Зарваниці#ТОДА