На Тернопільщині скеровано до суду обвинувачення щодо заступника головного лікаря, якого затримали на хабарі

Під час документування факту неправомірної вигоди посадовець намагався утекти від правоохоронців на власному авто, проте не справився з керуванням і його автівка врізалась у дерево.

На Тернопільщині скеровано до суду обвинувачення щодо заступника головного лікаря, якого затримали з 1 тис. доларі хабара.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, розслідуванням встановлено, що на початку червня 2018 р. заступник директора комунального закладу охорони здоров’я Тернопільської обласної ради, перебуваючи у салоні власного автомобіля, одержав неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів США від місцевої жительки. За цю суму зловмисник обіцяв їй посприяти у працевлаштуванні медичною сестрою, вплинувши на рішення головного лікаря закладу.

Під час документування факту неправомірної вигоди посадовець намагався утекти від правоохоронців на власному авто, проте не справився з керуванням і його автівка врізалась у дерево. Відразу після ДТП зловмисника затримали.

Розслідування завершено, обвинувачення передано до суду.