На Тернопільщині скеровано до суду обвинувачення щодо заступника головного лікаря, якого затримали на хабарі

15:04, 01 серпня 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині скеровано до суду обвинувачення щодо заступника головного лікаря, якого затримали з 1 тис. доларів хабара / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, розслідуванням  встановлено, що на початку червня 2018 р. заступник директора комунального закладу охорони здоров’я  Тернопільської обласної ради, перебуваючи у салоні власного автомобіля,   одержав неправомірну вигоду в сумі 1 тис. доларів США від місцевої жительки. За цю суму зловмисник обіцяв їй посприяти у працевлаштуванні медичною сестрою, вплинувши на рішення головного лікаря закладу.

Під час документування факту неправомірної вигоди посадовець намагався утекти від правоохоронців на власному авто, проте не справився з керуванням і  його автівка врізалась у дерево.  Відразу після ДТП  зловмисника затримали.

Розслідування завершено, обвинувачення передано до суду.

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Теги: #хабар#Тернопільщина