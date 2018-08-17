На Тернопільщині автомобіль в'їхав у дерево, 24-річна пасажирка в реанімації
На Тернопільщині внаслідок зіткнення автомобіля з деревом в реанімацію госпіталізовано 24-річну пасажирку.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася 16 серпня на автодорозі поблизу села Олексинці Борщівського району.
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Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що 19-річний житель села Шершенівка, керуючи «ВАЗ 21063», через несправності транспорту не впорався з керуванням та в’їхав в дерево на узбіччі.
В результаті зіткнення постраждала 24-річна пасажирка авто. Дівчину з травмами голови та численним забоями доправлено в реанімаційне відділення районної лікарні.
У водія взято забір крові на вміст алкоголю. Слідчі дії тривають.