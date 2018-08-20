На Тернопільщині чотири ОТГ отримають спецавтомобілі для осіб з інвалідністю

Автотранспорт використовуватимуть для перевезення дорослих і дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату.

На Тернопільщині чотири об'єднані територіальні громади (ОТГ) отримають від держави спеціально облаштовані автомобілі для осіб з інвалідністю.

Читайте такожНа Тернопільщині 7 воїнів-афганців отримали сертифікати на купівлю житла

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної держадміністрації, відповідний наказ було видано наприкінці минулого тижня Міністерством соцполітики.

Вказаний автотранспорт використовуватимуть для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.

Зокрема, такий автомобіль отримає відділення «Служба Соціальне таксі», утворене при Територіальному центрі соціального обслуговування Байковецької сільської ради, відділення денного перебування для осіб похилого віку та інвалідів Центру надання соціальних послуг Шумської міської ради, яке надає соціальну послугу «Соціальне таксі», служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, утворена Лановецькою міською радою, територіальний центр надання соціальних послуг Теребовлянської міської ради, який надає транспортні послуги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату.