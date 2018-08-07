У Тернополі розшукують водія, який збив пішохода на переході та втік з місця ДТП (фото)

Управління патрульної поліції в Тернопільської області встановлює марку авто та особу водія транспортного засобу.

У Тернополі розшукують водія, який збив пішохода на переході та втік з місця ДТП.

Як повідомили в патрульній поліції Тернополя, сьогодні близько 3 години ночі на проспекті Злуки.

Автомобіль збив 21-річного хлопця, який переходив дорогу на пішохідному переході, після чого водій з місця події зник.

Потерпілого забрала карета швидкої медичної допомоги. За попередніми даними, у нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій грудної клітки та перелом правої гомілки.

Управління патрульної поліції в Тернопільської області встановлює марку авто та особу водія транспортного засобу. З місця події вилучені відокремлені частини від транспортного засобу учасника ДТП, за якими буде ідентифікований автомобіль правопорушника.