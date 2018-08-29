На Тернопільщині, спалахнувши внаслідок ДТП, згорів позашляховик

Водій автомобіля «Mitsubishi Outlander» не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. Внаслідок удару транспортний засіб охопила пожежа.

На Тернопільщині, спалахнувши внаслідок ДТП, згорів позашляховик. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 29 серпня о 3:15 в с. Варваринці Теребовлянського району водій автомобіля «Mitsubishi Outlander» не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. Внаслідок удару транспортний засіб охопила пожежа. Вогнем знищено автомобіль. Сума матеріальних збитків встановлюється. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 25 державного пожежно-рятувального поста села Микулинці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter