На Тернопільщині, спалахнувши внаслідок ДТП, згорів позашляховик
13:09, 29 серпня 2018Тернопіль
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Водій автомобіля «Mitsubishi Outlander» не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. Внаслідок удару транспортний засіб охопила пожежа.
На Тернопільщині, спалахнувши внаслідок ДТП, згорів позашляховик / facebook.com/MVS.LVIV
На Тернопільщині, спалахнувши внаслідок ДТП, згорів позашляховик.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 29 серпня о 3:15 в с. Варваринці Теребовлянського району водій автомобіля «Mitsubishi Outlander» не впорався з керуванням та в’їхав у відбійник. Внаслідок удару транспортний засіб охопила пожежа. Вогнем знищено автомобіль. Сума матеріальних збитків встановлюється.
Пожежу ліквідовано черговим відділенням 25 державного пожежно-рятувального поста села Микулинці.
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