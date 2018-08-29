У Тернополі вшанували загиблих в АТО воїнів (фото)

У Тернополі вшанували загиблих в АТО воїнів.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у вшануванні взяли представники громадськості та місцевої влади.

Захід відбувся на алеї Героїв на Микулинецькому кладовищі, де поховані загиблі під час війни на сході.

Священики відслужили панахиду за воїнами, присутні поклали квіти до могил загиблих.

«29 серпня обрано не випадково, саме цього дня 4 роки тому, у 2014-ому в Іловайському котлі загинула найбільша кількість військових в один день. Вони – це приклад мужності, героїзму та самовідданої любові до України. Вічна пам'ять нашим Героям!», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.