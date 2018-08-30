На Тернопільщині судитимуть чоловіка за обстріл з пневматичної гвинтівки вікон нетверезого сусіда, який його облаяв

Чоловік напідпитку з вікна безпричинно почав висловлюватись нецензурною лайкою до одного із мешканців села, який перебував на території свого господарства

Прокуратура скерувала до суду обвинувачення щодо чоловіка, який обстріляв вікна сусіда з пневматичної гвинтівки.

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Як повідомила УНІАН прокурор Теребовлянської місцевої прокуратури Тетяна Бойко, досудовим розслідуванням встановлено, що 1 серпня 2018 року близько 20 год мешканець одного із сіл Теребовлянського району, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, безпричинно почав висловлюватись нецензурною лайкою до одного із мешканців села, який перебував на території свого господарства.

Врешті чоловік зайшов до свого будинку, взяв пневматичну гвинтівку та набої до неї, після чого здійснив два постріли у вікно житлового будинку свого сусіда, та ще один постріл в інше вікно.

На щастя, нікого не поранив, сусід та його співжителька обішлися переляком.

За скоєне хуліганство чоловік відповідатиме у суді.