Голова ТОДА привітав студентів ТНЕУ з початком навчального року (фото)

Під час виступу на урочистій церемонії посвяти першокурсників у студенти, Степан Барна наголосив, що студентство - це неповторна пора у житті.

Голова ТОДА Степан Барна привітав студентів Тернопільського національного економічного університету з початком навчального року.

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Як повідомили УНІНА в прес-службі облдержадміністрації, під час виступу на урочистій церемонії посвяти першокурсників у студенти, Барна наголосив, що студентство - це неповторна пора у житті.

«Нехай усі роки вашого навчання будуть сповнені новими пошуками та звершеннями заради освоєння корисних навиків майбутнього фахівця, духовно збагаченого й патріотично вихованого громадянина своєї держави, гідного представника молодої української інтелігенції. Щиро зичу натхнення, не зупинятися на досягнутому й постійно вдосконалюватися. Бажаю кожному віднайти свою життєву дорогу та впевнено крокувати нею», – сказав очільник області.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять Героїв України, яким судилося загинути за незалежність нашої держави. В добру путь студентів благословили Архієпископ Тернопільський і Кременецький УПЦ КП Нестор та священик парафії святого Пантелеймона Цілителя УГКЦ отець Василь Чамарник.

На завершення урочистостей відбувся флешмоб, під час якого студенти університету сформували символічні слова: «Студентська молодь – України цвіт! Студентська молодь хай дивує світ!».