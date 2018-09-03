Банками-партнерами Німецько-Українського Фонду є Укргазбанк, Ощадбанк та ПАТ «KredoBank».

Тернопільська ОДА перша в Україні розпочинає співпрацю з банками щодо відшкодування відсоткових ставок по кредитах для малого і середнього бізнесу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, презентація проекту відбудеться 6 вересня.

Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Галина Воляник розповіла, що в січні цього року ТОДА підписала Меморандум про співпрацю з Німецько-Українським Фондом. Відтак, Тернопільщина є першою областю, яка підготувала та вже має готовий, зареєстрований Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Банками-партнерами Німецько-Українського Фонду є Укргазбанк, Ощадбанк та ПАТ «KredoBank».

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Загалом на реалізацію проекту з обласного бюджету виділено 900 тис. грн. В його рамках планується кредитувати придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення, модернізацію технологічного процесу виробництва або основних засобів, машин та обладнання, придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, необхідних для розширення діючих підприємств, або створення нового виробництва.

Кредитуватися будуть лише підприємства, які зареєстровані на території Тернопільської області і дають тут прибуток. Максимальна сума кредиту для суб’єкта малого та середнього підприємництва – 100 тис. євро. Відсоткова ставка за кредитом – 7,5%.

«20% повинен сплатити сам позичальник за свій бюджет. 80% – це кредит. Строк часткового відшкодування 24 місяці. Також обрано більше 20-ти секторів, за якими будуть спрямовуватися кошти. Позичальник звертається до банка-партнера Німецько-Українського Фонду, та підписує кредитну угоду. Наша комісія, яка буде працювати в облдержадміністрації, лише буде перевіряти правильність реєстру, заповнення його і далі вже проходитиме процес кредитування. Гадаю, що таким чином ми будемо створювати нові робочі місця та відкривати нові підприємства», – зазначила Воляник.