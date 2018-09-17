У Тернополі відключать воду в центрі міста

У Тернополі 18 вересня відключать від водопостачання центральну частину міста через запуск нової лінії водогону.

Як повідомили УНІАН у КП "Тернопільводоканал", воду відключать із 8.30 до 20 год.

Буде припинено водопостачання центральної частини міста, а також вулиць Дівоча, Шагайди, частково вулиць Живова, Монастириської, Стадникової, Малишка, Глибокої.

Зумовлено відключення тим, що працівники підприємства завершили заміну аварійної ділянки водопроводу на вул. Крушельницької довжиною близько 60 м.

18 вересня відбудеться перепідключення на нову лінію. Зробити це, за даними КП "Тернопільводоканал", неможливо за наявності води у трубах.

Адміністрація підприємства просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує абонентам, котрі мешкають у центрі міста та на зазначених вулицях, зробити необхідний запас води.