У ТзОВ «Бучачагрохлібпром врожайність цукрового буряка зросла на 15%

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, з одного гектара підприємство наразі збирає на 20-30 центнерів більше цукристих, ніж минулого року.

На своїх полях ТзОВ «Бучачагрохлібпром» аграрія Петра Гадза збір урожаю цукрового буряка розпочало 11 вересня. Збір культури заплановано завершити 1 листопада.

«Цього року в порівняні із минулим ми значно розширили площу посіву цукрового буряка. Відтак, для того, аби вкластися у розроблений графік, нам потрібно щодня викопувати цієї культури на площі 70 га. Також у нас є погоджений графік вивезення урожаю до Чорткова. Наразі збираємо в урочищі за Ковалем, де площа посіву становить 124 га. Порівняно з минулим роком із цієї ділянки ми зібрали приблизно на 15 % більший урожай, тобто з одного гектара ми отримуємо на 20-30 центнерів більше. Так само вищою є цукристість буряка. За сприятливих погодних умов до 1 листопада ми завершимо копку цукрового буряка, а до середини листопада – його вивезення», – зазначив інспектор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Леонід Усатюк.

У «Бучачагрохлібпромі» зазначили, що підвищення врожайності пов’язують із власною розробленою технологією вирощування, посіву та підживлення цукрового буряка, а також проведеними заходами щодо збереження його листкової поверхні від хвороб.

На підприємстві використовують лише закордонне насіння.