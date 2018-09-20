На Тернопільщині зафіксували випадок захворювання на малярію.

Як повідомили УНІАН у “Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», це вже другий випадок небезпечного захворювання на цю небезпечну хворобу в області у 2018 році.

Відтак в лабораторному центрі епідситуацію з малярії на Тернопільщині характеризують як нестійку.

Працівники центур зазначили, що в післявоєнний період в області для боротьби з поширеною на той час малярією, в 1948 році була створена Тернопільська обласна малярійна станція. Для обробки анофелогенних водойм і приміщень для боротьби з комарами на посаду боніфікаторів обласної малярійної станції приймали сезонних робітників.У 1956 році місцева малярія на території області була ліквідована.

«Сьогодні знову виникають ризики виникнення та поширення місцевої малярії на території області. Для цього є всі передумови, а саме наявність і стабільна чисельність переносників збудників малярії (комарі виду Anopheles maculipennis), більше 30% водоймищ є анофелогенними, тобто придатними для розвитку комарів, реєструються завізні випадки малярії, на територію області прибувають громадяни з ендемічних з малярії країн на постійне проживання чи тимчасове перебування», – застерегли у лабораторному центрі.