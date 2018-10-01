З Тернополя в рамках ротації на схід України вирушили 30 бійців батальйону «Тернопіль»

З Тернополя в рамках ротації на територію проведення операції об’єднаних сил вирушили співробітники роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль».

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, два місяці 30 бійців нестимуть службу в населених пунктах неподалік від лінії розмежування.

Правоохоронців проводжали керівники обласного управління Нацполіції, товариші по службі, рідні та друзі.

Заступник начальника Головного управління Нацполіції краю Михайло Білецький побажав підлеглим сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватися дисципліни та порядку.

Це вже 36 ротація роти на схід, більшість поліцейських добре знає, які завдання доведеться виконувати.

«Ми нестимемо службу на блокпостах. Основні наші завдання - перевірка документів та автотранспорту, усіх, хто перетинає лінію розмежування, а також охорона публічної безпеки. Роботи вистачає і усі ми готові до виконання поставлених завдань», – зазначив командир підрозділу Віталій Цап.

Після благословення священиків бійці роти «Тернопіль» вирушили у відрядження.