На Тернопільщині нагородили ветеранів за допомогу українській армії (фото)

Ветеранів нагородили відзнаками Президента України за гуманітарну допомогу в антитерористичній операції, за особистий внесок у громадянське життя суспільства, допомогу українському війську, активну волонтерську діяльність.

На Тернопільщині нагородили ветеранів за допомогу українській армії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, зустріч ветеранів з керівниками області відбулася з нагоди Дня ветерана.

Ветеранів нагородили відзнаками Президента України за гуманітарну допомогу в антитерористичній операції, за особистий внесок у громадянське життя суспільства, допомогу українському війську, активну волонтерську діяльність. Від голови облдержадміністрації Степана Барни та голови облради Віктора Очарука ветерани отримали подяки й іменні годинники.

«Дякую вам за підтримку ветеранського руху, за підтримку людей і держави. Ваш вклад у розвиток української армії є вагомим і це неможливо не оцінити. Саме такі кроки наших громадських діячів дозволяють нам зберегти країну. Дякую усім, хто надихає, виховує, підтримує армію, підтримує розбудову територіальної оборони і розвиток нашої країни!», – сказав під час вручення відзнак Барна.

фото: прес-служба ТОДА