У Києві відбулися урочистості з нагоди 20-річчя створення Тернопільського земляцтва

У Києві Міжнародному виставковому центрі відбулися урочисті заходи з нагоди 20-річчя створення Тернопільського земляцтва «Тернопілля».

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, гості та учасники заходу мали можливість поспілкуватися та переглянути презентації туристичного, культурного, економічного та інвестиційного потенціалів Тернопільської області.

Для присутніх виступали гурт «Тріода», Наталя Бучинська, Степан Галябарда, Надія Кулик та інші.

Земляцтво «Тернопілля» створили у перші роки незалежності. Його ідейним натхненником та ініціатором став народний депутат Верховної Ради України першого скликання Левко Горохівський.

«Сьогодні земляцтво допомагає у наданні гуманітарної і волонтерської допомоги ветеранам війни і праці, захисникам Вітчизни, інвалідам, допомагає коштами на лікування важкохворих, проводить навчання та оздоровлення дітей-сиріт, сприяє науковій, культурній та самодіяльній творчості тощо. А зараз готується угода щодо поглиблення та активізації співпраці облдержадміністрації, обласної ради та земляцтва «Тернопілля», – зазначив під час виступу на заході голова ТОДА Степан Барна.

Він також побажав тернопільському земляцтву успіхів в усіх починаннях, плідної роботи, нових цікавих ідей та проектів.