На Тернопільщині жінка хотіла видати вбивство чоловіка за самогубство

Між співмешканцями під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт на побутовому ґрунті.

На Тернопільщині жінка, убивши ножем чоловіка, повідомила в поліцію про його самогубство.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про самогубство жителя Заліщицького району на лінію "102" повідомила місцева жителька, заявивши, що її співмешканець вдарив себе ножем в область серця.

На місце події виїжджали оперативники Заліщицького району та головного управління Нацполіції Тернопільщини.

Читайте такожУ Львові чоловік застрелився з рушниці на очах у дружини

Провівши первинний огляд слідчі встановили, що інформація про самогубство не відповідає дійсності.

У ході розслідування стало відомо, що між співмешканцями під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт на побутовому ґрунті. За попередньою інформацією, загиблий приревнував співжительку до сусіда. Почалася сварка, під час якої жінка схопила ніж та вдарила свого знайомого в область серця. Удар виявився смертельним. Підозрювана у скоєному зізналася.

Дана подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 115 ч. 1 ККУ (умисне вбивство).