Понад 200 осіб пікетують Тернопільську міську раду (фото)

Під час виступів учасники акції протесту озвучили погрозу, що якщо в найближчі години рішення не буде скасовано, вони знову перекриють дороги в Тернополі.

Понад 200 осіб пікетують Тернопільську міську раду.

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Як передає кореспондент УНІАН, люди уже з 9 годину ранку вимагають відмінити рішення міськвиконкому, згідно з яким з 1 листопада у Тернополі підняли вартість проїзду в громадському транспорті.

Міський голова Сергій Надал, який виходив до людей, озвучив намір призупинити рішення міськвиконкому. При цьому люди в категоричній формі вимагають виключно скасування даного рішення, а не його призупинення.

Під час виступів учасники акції протесту озвучили погрозу, що якщо в найближчі години рішення не буде скасовано, вони знову перекриють дороги в Тернополі.

Як повідомляв УНІАН, учора в Тернополі орієнтовно 1 тисяча осіб вийшла на санкцію протесту проти нових тарифів на Театральний майдан.

Після мітингу люди перекрили рух транспорту на п’яти дорогах з 14 до 16 години.

Впродовж двох годин було цілковито паралізовано рух в центральній частині міста та повністю заблоковано рух електротранспорту.