З 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 грн для власників «Картки тернополянина», 6 грн при сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою та 8 грн при готівковому розрахунку.

У Тернополі з 1 листопада тариф на проїзд у тролейбусі зросте удвічі, у маршрутках – на 56%.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення сьогодні прийняв міськвиконком.

Зокрема, з 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становитиме 5 грн для мешканців, які скористаються персоніфікованою «Карткою тернополянина», 6 грн при сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою та 8 грн при готівковому розрахунку. У маршрутках диференційована плата відповідно складатиме 6, 7 та 9 грн.

Учні платитимуть у тролейбусах 2,5 грн та 3 грн у автобусах та маршрутках, а студенти – 2,5 грн. у тролейбусах та 3 грн у автобусах, які курсують у звичайному режимі руху.

Як зазначив на засіданні виконкому начальник міського управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський, наразі у Тернополі склалася критична ситуація з перевезенням пасажирів у міському громадському транспорті, оскільки усі маршрути є збиткові, відтак на понад 35% зменшилась кількість маршрутних автобусів.

«Питання про підняття тарифів у Тернополі є досить болючим, проте таке вимушене підвищення ціни на проїзд спричинене катастрофічною ситуацією, яка зараз спостерігається у КП «Тернопільелектротранс», так і у приватних перевізників. Це спричинено неспроможністю покривати власні витрати через значне підвищення вартості електроенергії та пального, дороговартісний ремонт транспорту, середній вік якого 25 років, та нестачею коштів на виплату заробітної плати водіям», – сказав Мединський.

За наявності пільгової «Картки тернополянина» усі категорії пільгового населення у тролейбусах та маршрутках, запевнили в мерії, зможуть їхати безкоштовно та у необмеженій кількості.

Учасники бойових дій та добровольці надалі їздитимуть безкоштовно та без обмежень лише при наявності посвідчення «Учасника бойових дій» та посвідчення добровольця відповідно.