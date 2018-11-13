На Тернопільщині у комі в лікарню доставили 18-річного юнака, на якого впала велика гілка з дерева
11:13, 13 листопада 2018Тернопіль
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Працівники поліції з’ясували, що потерпілий разом з батьком заготовляли в лісопосадці дрова, коли стався нещасний випадок.
Фото УНІАН
На Тернопільщині у комі в лікарню доставили 18-річного юнака, на якого впала велика гілка з дерева.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещасний випадок стався в селі Павлів Бережанського району.
Працівники поліції з’ясували, що потерпілий разом з батьком заготовляли в лісопосадці дрова. Під час порубки на хлопця впала велика гілка та сильно травмувала голову. Мешканця району в коматозному стані доправили в реанімаційне відділення районної лікарні. Наразі його стан важкий.
Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку звернень громадян. Правоохоронці встановлюють усі деталі нещастя.
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