У Тернополі затвердили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті, тимчасово скасувавши диференційовану плату

Вартість проїзду з 17 листопада у тролейбусах становитиме 5 грн незалежно від форми розрахунку, а у маршрутних автобусах тариф становитиме 6 гривень для усіх пасажирів.

Сьогодні Тернопільський міськвиконком затвердив нові тарифи на проїзд в громадському транспорт, відмінивши тимчасово диференційовану плату.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, вартість проїзду з 17 листопада у тролейбусах становитиме 5 грн незалежно від форми розрахунку, тобто як при оплаті «Картою тернополянина», електронним проїзним квитком, так і при готівковому розрахунку. У маршрутних автобусах тариф становитиме 6 гривень для усіх пасажирів як при безготівковому розрахунку, так і при сплаті готівкою.

З 20 грудня 2018 року вступлять в дію диференційовані тарифи, коли вартість оплати за проїзд готівкою чи будь-яким іншим способом, за винятком «Карти тернополянина», буде дорожчою.

Робиться це з метою виведення з обігу готівки при розрахунку за проїзд та ведення чіткого обліку пасажирів, пояснюють в мерії.

З 20 грудня вартість проїзду для пасажирів з «Картою тернополянина» та для власників неперсоніфікованого проїзного квитка тривалого користування у тролейбусах становитиме 5 грн, при готівковому розрахунку та розрахунку банківською карткою – 6 грн.

У маршрутних автобусах вартість проїзду для власників персоніфікованої «Карти тернополянина» та не персоніфікованого проїзного складе 6 грн, при розрахунку готівкою та банківської карткою – 7 грн.

Офіційно відповідальності за затверджені виконкомом попередні необґрунтовані тарифи ніхто з посадовців на себе не взяв.

Про оргвисновки в повідомленні міськради не сказано жодного слова.

В соцмережах журналісти Тернополя також висловлюють здивування, чому про засідання міськвиконкому, на якому розглядали важливе для життєдіяльності міста питання, представників ЗМІ не поінформували і провели його в таємному режимі.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Тернополі зросли ціни на проїзд в громадському транспорті. При цьому готівковий тариф став найвищим в Україні: 8 грн у тролейбусі та 9 грн за проїзд в маршрутному автобусі. Тернополян ці тарифи обурили, оскільки стан маршруток, діючі графіки курсування транспорту та безкультур’я водіїв не задовольняли пасажирів навіть при попередніх тарифах.

У Тернополі діє диференційована плата за проїзд.

Для власників пільгової «Картки тернополянина» тарифи у тролейбусах з 1 листопада зросли з 3 до 5 грн (на 67%), у маршрутках – з 4 до 6 грн (на 50%).

При сплаті неперсоніфікованим електронним проїзним квитком або безконтактною банківською карткою пасажирам доводилося з 1 листопада платити 6 грн у тролейбусі (удвічі більше) та 7 грн у маршрутці (на 75% більше).

4 листопада о 12 год на Театральному майдані відбулася акція протесту проти запроваджених тарифів, участь в якій взяли орієнтовно 1 тис. осіб.

Після акції люди з 14 до 16 год перекрили рух на 5-ти дорогах, паралізувавши рух транспорту в центральній частині міста та повністю зупинивши електротранспорт.

5 листопада вранці понад 200 осіб провели пікет міської ради, вимагаючи скасування нових тарифів. Учасники акції протесту озвучили ультиматум, що якщо їхні вимоги не будуть виконані в найближчі години, вони знову перекриють дороги.

Відтак 5 листопада виконком скасував своє рішення про запровадження нових тарифів і повернув колишні.

6-7 листопада перевізники без попередження влаштували демарш, не випустивши автобуси на маршрути.

З 8 листопада, після погрози від депутатів та міського голови розірвати угоди з перевізниками, маршрутки знову почали курсувати містом за попередніми тарифами.