Головою Надрічнянської сільської ради було укладено кілька угод з фізичною особою підприємцем впродовж 2018 року про поставку канцтоварів.

На Тернопільщині оштрафували сільського голову, який уклав договори з підприємцем, прописаним у нього вдома.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, головою Надрічнянської сільської ради було укладено кілька угод з фізичною особою підприємцем впродовж 2018 року про поставку канцтоварів.

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При цьому виявилося, що договори укладені в умовах реального конфлікту інтересів, оскільки підприємець зареєстрований за місцем проживання сільського голови.

До суду було скеровано 7 протоколів про вчинення службовцем корупційного правопорушення.

Бережанський районний суд погодився із позицією Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури прокурора і визнав сільського голову винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.172-7 КУпАП. На правопорушника накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 3,4 тис. грн.