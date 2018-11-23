На Тернопільщині після ночі пошуків поліція знайшла школяра, який втік з дому

До розшуку хлопчика поліцейські залучили кінолога і районних працівників служби надзвичайних ситуацій.

На Тернопільщині після ночі пошуків поліцейські знайшли школяра, який втік з дому і переховувався в 13-річної подруги.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про зникнення малолітнього надійшло до поліцейських близько першої години від мешканців одного з сіл Бучацького району. Вони розповіли, що їх син увечері 22 листопада пішов з дому і досі не повернувся.

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Як з’ясувалося, того дня школяр посварився з мамою, після чого написав записку з переконаннями, що батьки його не люблять, і втік з будинку.

Спочатку родичі намагалися самостійно розшукати втікача, однак після декількох безуспішних годин пошуку звернулися за допомогою в поліцію.

До розшуку хлопчика поліцейські залучили кінолога і районних працівників служби надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці навідали до 13-річної подружки хлопця, яка проживає у сусідньому селі. Батьки дівчинки перебували закордоном, тож були підозри, що її одноліток міг заночувати у неї. Школярка запевнила, що не бачила свого друга.

Пошуки продовжилися, однак вже через деякий час з'ясувалося, що дівчинка збрехала. Хлопець справді переховувався у неї, а коли побачив, що його розшукує поліція, злякався і сховався в шафі. Коли ж працівники поліції покинули помешкання, він вирішив непомітно добиратися додому через лісопосадку.

Там його помітили та повернули батькам.