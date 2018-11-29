Правоохоронці встановили особу водія, який травмував жінку та втік з місця ДТП

41-річна потерпіла з закритими переломами сідничних кісток та лівої малогомілкової кістки перебуває в лікарні.

Правоохоронці встановили особу водія, який 25 листопада близько 22 год в селі Чернихівці Збаразького району збив жінку і з місця аварії втік.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, впродовж двох днів поліцейські здійснювали подворовий обхід, встановлювали очевидців аварії, опрацьовували відео з камер спостережень. 28 листопада їм вдалося встановити особу чоловіка, причетного до автопригоди.

Виявилося, що ДТП скоїв житель Збаража 1996 року народження. Того дня підозрюваний перебував в селі Чернихівці на автомобілі марки ВАЗ-2106. Збаражчанин у скоєному зізнався, пояснив, що покинув місце пригоди, бо злякався.

Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.

41-річна потерпіла з закритими переломами сідничних кісток та лівої малогомілкової кістки перебуває в лікарні.